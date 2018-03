Desemprego registado pelo IEFP caiu 17% em fevereiro

O número de desempregados inscritos no Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) caiu 17% em fevereiro de 2018, face a igual mês do ano passado, para 404.604 pessoas, registando-se uma descida em todos os grupos.

Relativamente ao mês de janeiro, registou-se uma descida de 2,6%.

Em comunicado, o IEFP refere que, para a evolução homóloga contribuíram todos os grupos do ficheiro de desempregados, nomeadamente o grupos dos “homens”, com uma descida de 19,7%, o de “adultos com idades iguais ou superiores a 25 anos”, com uma quebra de 16,3%, e o dos “que procuravam novo emprego”, em que se registaram menos 16,8% pessoas.