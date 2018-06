Desemprego no sector da construção está a descer e o investimento a subir

O setor da construção e obras públicas em Portugal tem registado diversos sinais positivos, nos últimos meses, de acordo com a análise de conjuntura divulgada esta segunda-feira, dia 4 de junho, pela Fepicop – Federação Portuguesa da Indústria da construção e das Obras Públicas.

“Segundo os dados divulgados pelo INE [Instituto Nacional de Estatística], o emprego da construção atingiu os 303,9 mil trabalhadores ao longo dos três primeiros meses de 2018, mais 0,1% do que em igual período de 2017. Neste período, o emprego total da economia cresceu 3,2% em termos homólogos, enquanto a taxa de desemprego desceu para os 7,9%, um nível francamente inferior aos 10,1% apurados no período homólogo de 2017, ou seja, menos 114 mil pessoas desempregadas num espaço de um ano”, destaca o comunicado da Fepicop.

De acordo com esse documento, “parte deste número corresponderá a trabalhadores da construção, dado que, com base nos valores divulgados pelo IEFP (Instituto do Emprego e Formação Profissional), o número de desempregados da construção inscritos nos centros de emprego diminuiu 26% em março face ao mesmo mês de 2017 (-12 mil inscritos oriundos da construção)”.