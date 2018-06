Descubra onde encontrar experiências e alojamento longe da confusão dos grandes centros urbanos

Se gosta de fugir à confusão das grandes cidades, vai gostar de espreitar este site antes de planear as suas próximas férias. A plataforma Booking Rural vai-lhe permitir encontrar experiências e alojamento em espaços rurais de norte a sul do país, adequadas a diferentes tipos de preferências e orçamento.

Na lista de experiências disponíveis na plataforma vai poder encontrar visitas guiadas a lugares históricos, experiências gastronómicas e atividades desportivas. O site dá-lhe a possibilidade de filtrar a lista de alojamentos e experiências disponíveis, em função da categoria, as comodidades disponíveis, os comentários de outros visitantes.

A marca Booking Rural afirma-se como um portal de referência em turismo rural, “estando ao serviço de empreendedores e empresários que queiram ganhar visibilidade no mercado nacional e internacional”.

Em comunicado, Carolina Fernandes, a mentora do projeto, explica que a Booking Rural é “uma oportunidade única de potenciar as regiões de baixa densidade e as cidades do interior do país” e promovê-las “de forma sustentada e sustentável”.