Descida do IVA na restauração está a beneficiar os mais ricos, alerta a OCDE

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) discorda da redução da IVA concretizada pelo Governo no ano passado, alegando que a medida está sobretudo a beneficiar os consumidores com mais poder de compra.

A taxa do IVA nos alimentos vendidos na restauração foi reduzida a 1 de Julho do ano passado, de 23% para 13%, na sequência de uma promessa eleitoral do PS. Apenas as bebidas alcoólicas e os refrigerantes continuam a pagar 23%.

Agora, numa avaliação sobre a economia portuguesa, a OCDE considera que a medida deve ser “cuidadosamente avaliada”, já que vai “reduzir ainda mais” a eficiência do IVA, sem gerar efeitos positivos no emprego. A organização socorre-se do exemplo de França, onde uma medida semelhante teve “efeitos muito baixos” no emprego, tem em conta a magnitude das perdas de receita fiscal.