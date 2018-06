Descentralização: Estado vai passar 797 milhões de euros do Orçamento do Estado para as autarquias

O Governo de António Costa vai transferir 797 milhões de euros do Orçamento do Estado (OE) para as autarquias, a acompanhar a transferência de novas competências para o poder local, na área da Educação. A concretizar-se esta mudança nos termos em que o executivo a prevê, mais de 43 mil funcionários (pessoal não docente) e 996 escolas vão passar a ficar sob a tutela das Câmaras Municipais, avança o jornal “Diário de Notícias”.

Os dados constam de um relatório elaborado pela secretaria de Estado das Autarquias Locais de Municípios (ANMP), no âmbito das negociações que estão a decorrer entre o executivo e as autarquias. O montante que vai ser transferido do OE para o Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD) ascende aos 889,7 milhões de euros, sendo a educação o setor para onde será transferida a maior fatia.

Segundo o relatório a que o “Diário de Notícias” teve acesso, a transferência de competências na área da Saúde deve rondar os 83 milhões de euros. Já o setor da habitação terá um orçamento global de 7,6 milhões de euros e a Cultura receberá 1,1 milhões. A transferência de competências na área da Educação, no entanto, ainda não está fechada.