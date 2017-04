Desbloquear a economia circular: hoje damos mais um passo

No “Inovar para circular”, organizado pela CELPA – Associação da Indústria Papeleira em parceria com o BCSD Portugal – Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável e com o apoio da Ordem dos Engenheiros, os debates vão estar focados no papel da inovação no desenho e redesenho de produtos e serviços, nos processos industriais, na criação de novos modelos de negócio e na identificação de barreiras para a economia circular e respetivos mecanismos de desbloqueio.

Esta iniciativa tem também como objetivo partilhar o desenvolvimento técnico e científico que tem vindo a ser realizado pela indústria de pasta e papel e outros setores industriais, no sentido de identificar e conceber soluções potenciadoras de economia circular.

O evento está agendado para as 9h15 de hoje, dia 4, na Ordem dos Engenheiros em Lisboa e decorrerá até às 13h00. João Matos Fernandes, ministro do Ambiente, Inês Diogo, membro do conselho diretivo da Agência Portuguesa do Ambiente e Marco Lucisano, director papermaking & packaging da divisão de bioeconomia do RISE – Research Institutes of Sweden (Innventia AB) são alguns oradores convidados.