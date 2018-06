Deputados: residência habitual é que conta, determina auditoria jurídica

A auditoria jurídica da Assembleia da República pronunciou-se esta tarde, a pedido de Ferro Rodrigues, sobre qual é a morada relevante, do ponto de vista do exercício do mandato parlamentar: se a fiscal ou a não fiscal. A conclusão é clara: a residência habitual do deputado (e não a fiscal) é que deve ser comunicada aos serviços para efeitos de cálculo de subsídio. Quando houver duas, a escolha fica ao critério do parlamentar.

Na origem desde parecer esteve um pedido do deputado Feliciano Barreiras Duarte que, durante anos, declarava como residência habitual uma casa no Bombarral, quando tinha outra em Lisboa.

Vários deputados foram entretanto detetados como estando a correr em eventual ilegalidade pelos mesmos motivos, o que chegou a motivar alguns desentendimentos entre os partidos do parlamento.