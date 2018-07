Deputados portugueses apelam ao Supremo Tribunal do Brasil para que liberte Lula

Um grupo de 22 deputados do Bloco de Esquerda, do PS, do PCP e do PEV apelam ao Supremo Tribunal Federal do Brasil para que “ reponha as condições mínimas aceitáveis de funcionamento do Estado de Direito” e determine a libertação de Lula, “ garantindo o pleno exercício dos seus direitos fundamentais”.

O apelo enviado pelos deputados portugueses ao Supremo Tribunal Federal do Brasil surge depois de o presidente de um tribunal de recurso do Brasil ter decidido neste domingo à noite, 8 de julho, que o ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve permanecer na prisão, contrariando uma ordem de libertação dada por outro juiz desembargador durante o fim de semana. O caso agitou a justiça brasileira depois de um pedido de “habeas corpus”, que acabou por ser revogado.

O apelo, publicado na íntegra pelo site Esquerda.net, é subscrito por oito deputados do PS, entre os quais João Soares, Isabel Moreira e Tiago Barbosa Ribeiro; a que se juntam, seis deputados do BE, nomeadamente Joana Mortágua e Pedro Filipe Soares; e seis deputados do PCP (entre os quais João Oliveira e António Filipe) mais os dois deputados do PEV (Heloísa Apolónia e José Luis Ferreira).