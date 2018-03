Deputados do PS Madeira na República são figurantes da governação “faz de conta” de António Costa, diz Sara Madruga da Costa

A deputada do PSD na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, afirmou esta segunda-feira que os deputados do PS Madeira na República são figurantes da governação “faz de conta” de António Costa durante um colóquio com os alunos do Colégio dos Salesianos. A social democrata acusa os socialistas madeirenses de atirarem areia para os olhos dos habitantes da Região Autónoma.

Sara Madruga da Costa referiu que a governação “faz de conta” de António Costa tem cúmplices na Madeira.

“António Costa e o governo das esquerdas unidas continuam a fazer de conta que vão resolver o novo Hospital, o subsídio de mobilidade e os juros da dívida, quando já todos percebemos que há uma estratégia partidária e uma intenção inequívoca de não os resolver”, denuncia a social democrata.