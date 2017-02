Deputados britânicos querem impedir discurso de Trump no Parlamento

“Conceder um discurso a um líder estrangeiro na Câmara dos Comuns não é automático. É uma honra que um líder estrangeiro tem de vencer”, disse John Bercow citado pelo jornal espanhol Expansion.

O Speaker já fez conhecer a sua opinião sobre o novo presidente dos Estados Unidos. Bercow não está de acordo com as políticas do magnata americano e com os seus ideais “sexistas e racistas”.

Durante esta manhã de segunda-feira um grupo de 163 deputados assinaram uma proposta que convida Bercow a vetar um possível discurso de Trump no Palácio de Westminster, que inclui a Câmara dos Comuns e dos Lordes.