Deputado Lobo D’Ávila anuncia que vai deixar Parlamento

O deputado do CDS-PP Filipe Lobo D’Ávila anunciou hoje no Congresso do partido que vai deixar brevemente o parlamento, ressalvando que entre os centristas “não há cisões”, “dissidências” ou “birras” e “ninguém atira a toalha ao chão”.

“Desenganem-se os nossos adversários, porque aqui não se repetem os erros do passado. Aqui não há cisões, não há dissidências, aqui não há birras, aqui há paz interior e aqui ninguém atira a toalha ao chão. Aqui, senhora presidente do partido e senhores presidentes de outros partidos, somos já um partido da primeira liga”, defendeu Lobo D’Ávila.

No último congresso do CDS-PP, há dois anos, o deputado e ex-secretário de Estado da Administração Interna quebrou a unanimidade em torno da líder do partido, Assunção Cristas, protagonizando uma lista ao Conselho Nacional, que obteve 23% dos votos.