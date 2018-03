Deputado do PSD pede reforço consular em países como a Venezuela

O deputado do PSD na Assembleia da República, Paulo Neves, afirmou que tem insistido com o governo central no sentido de reforçar o pessoal consular em locais como a Venezuela, Colômbia, Brasil, Inglaterra ou Espanha tendo em conta que estão a partir muitos portugueses da Venezuela para estes países. O social democrata garantiu ainda que os portugueses na Venezuela estão a ser acompanhados e que as autoridades portuguesas vão ter redobrada atenção com o aproximar das eleições neste país da América do Sul.

“Também nessas embaixadas e nesses consulados, tem de existir uma maior sensibilidade do pessoal para esta questão”, disse Paulo Neves sofre a necessidade de se fazer um reforço no pessoal consular em países como a Venezuela, Colômbia, Brasil, Inglaterra ou Espanha países para os quais têm partidos muitos portugueses da Venezuela como refere o deputado social democrata.

Paulo Neves disse ainda que os portugueses na Venezuela “estão a ser acompanhadas” e rejeitou a ideia destas pessoas “estarem abandonadas”.