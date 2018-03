Deputado do PPM Açores suspendeu greve de fome

O deputado do PPM Paulo Estêvão terminou este sábado a greve de fome que mantinha há 13 dias, alegando ter chegado a “acordo” com o Governo Regional para assegurar as refeições escolares da escola da ilha do Corvo. Contudo, o executivo regional, citado pela agência Lusa, já rejeitou que tenha havido qualquer “negociação”.

“Através da negociação que foi possível concretizar com o Governo Regional, através dos senhores deputados Artur Lima (CDS/PP) e André Bradford (PS), chegou-se a um acordo em que o Governo garante o fornecimento de refeições escolares, na Escola Mouzinho da Silveira, da ilha do Corvo a partir do próximo ano letivo”, disse Paulo Estêvão à agência Lusa.

O deputado do PPM na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) diz que esse “fornecimento de refeições” será feito “pela Santa Casa da Misericórdia da ilha do Corvo ou de outro meio adequado, com exceção da construção de uma cozinha na escola, que é a única ressalva que o governo quis colocar”.