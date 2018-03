Depósitos a prazo só compensam se for novo cliente a cada 3 meses, alerta a Deco

No contexto de alta liquidez no sistema financeiro da zona euro e os constantes investimentos do Banco Central Europeu em títulos de dívida estão a baixar os juros dos depósitos a prazo para mínimos históricos, levando os consumidores a preferir deixar o dinheiro em contas à ordem. O alerta é da Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) que fez as contas e conclui que para conseguir uma taxa líquida de 1,5% num ano com a aplicação em depósitos, o consumidor deve mudar de banco a cada três meses.

Segundo a Deco/Proteste, com base em dados do Banco de Portugal, havia 97 mil milhões de euros aplicados nesses produtos no final de 2017, valor semelhante ao dos primeiros meses de 2011. O mesmo não tem acontecido com os montantes das contas à ordem: subiram de 30 mil milhões (2011) para 47 mil milhões de euros em finais de 2017. Os números demonstram que as baixas taxas de juro têm provocado uma fuga aos depósitos a prazo.

“Os consumidores têm preferido deixar o dinheiro nas contas à ordem, pois aplicá-lo em depósitos a prazo compensa pouco ou quase nada” conclui a Deco/Proteste na sua mais recente publicação electrónica, dando conta que atualmente, um depósito a 12 meses está a render, em média, 0,2%.