Depois dos EUA, chega a vez do Reino Unido: Toys ‘R’ Us vai despedir 3 mil trabalhadores

Todas as lojas da Toys ‘R’ Us no Reino Unido vão fechar ao longo das próximas seis semanas, anunciou a loja de brinquedos, numa decisão que vai deixar mais de 3 mil pessoas sem trabalho.

A empresa, que cedeu o seu controlo a um administrador independente após declarar a sua insolvência no final de fevereiro – um procedimento legal válido no Reino Unido- informou os media de que esta decisão foi tomada após a impossibilidade em encontrar um comprador antes da data limite.

A empresa espera encerrar 25 das suas lojas ainda esta semana, pelo que as restantes 75 lojas do Reino Unido vão manter-se abertas para vender o stock com descontos, segundo Simon Thomas, membro da administração.