Depois de Canadá e México, Brasil quer ficar livre de pagar novas taxas sobre aço e alumínio

O Brasil vai pedir aos Estados Unidos para ser um dos países da lista das exceções ao pagamento de tarifas aduaneiras às importações de aço e alumínio decidido pelo Presidente norte-americano, anunciou o governo brasileiro.

Os EUA vão começar a aplicar tarifas aduaneiras de 25% às importações de aço e de 10% às de alumínio dentro de 15 dias, com o Canadá e o México excluídos destes pagamentos, anunciou na quinta-feira, 8, a Casa Branca.

O pedido oficial do Brasil será enviado a dois departamentos do governo norte-americano nas próximas duas semanas, cumprindo o prazo estipulado pelos EUA, avançou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. O Brasil é o segundo maior fornecedor de aço ao mercado norte-americano, depois do Canadá.

Os técnicos do Governo brasileiro já estão em contacto com os homólogos norte-americanos para obterem informações acerca do procedimento necessário a seguir no pedido de exceção.

Também a Coreia do Sul anunciou ter enviado aos EUA uma carta a pedir a isenção do pagamento daquelas taxas, transmitindo a sua preocupação com o impacto que a medida teria sobre as suas exportações.

A decisão de taxar as importações de aço e de alumínio foi justificado por Donald Trump com a necessidade de evitar as importações baratas, principalmente da China, situação que descreveu como “um assalto ao país”. No entanto, o Presidente norte-americano disse que os “amigos reais” dos Estados Unidos poderiam obter a isenção do pagamento das tarifas, que entram em vigor dentro de 15 dias.

O Canadá e o México, membros do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta), que está em processo de renegociação, estão na lista das exceções por tempo indeterminado.

Vários países já vieram criticar a decisão de Donald Trump, alertando para as consequências para o comércio internacional. A União Europeia (UE) exigiu a isenção do pagamento desta taxa, enquanto a China já criticou a decisão e solicitou aos EUA que a retirem “o mais rápido possível”.