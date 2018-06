Departamento jurídico do Marítimo estuda decisão que atribuiu título nacional feminino à Ovarense

O departamento jurídico do Marítimo está a estudar a decisão tomada pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) que acabou por consagrar a Ovarense com o título nacional do Campeonato de Promoção de futebol feminino no passado domingo, confirma o clube madeirense ao Económico Madeira.

O Marítimo protestou no passado domingo contra a decisão tomada pela FPF no segundo jogo disputado entre o clube madeirense e a Ovarense que acabou por apurar a equipa campeã nacional de futebol feminino da segunda divisão.

Na eliminatória o Marítimo venceu a Ovarense, por um combinado de 7-5 (vitória no Barreiros e derrota em Ovar), acreditando que isso seria o suficiente para se tornar campeã nacional.