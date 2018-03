Dentistas em todos os agrupamentos de centros de saúde em 2019

A contratação de médicos dentistas no Serviço Nacional de Saúde (SNS) será reforçada em 2018 e 2019. O objectivo é dotar todos os 55 agrupamentos de centros de saúde com um médico dentista, assegura o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo.

“O Governo está a trabalhar ativamente no sentido de dotar todos os 55 agrupamentos de centros de saúde com um médico dentista», afirmou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, em Pombal, à margem da sessão comemorativa do Dia Mundial da Saúde Oral que se assinala nesta terça-feira, 20 de março.

Segundo o governante, durante este ano serão colocados mais de metade dos dentistas que faltam, e os restantes no primeiro semestre de 2019, de forma a todos os agrupamentos de centros de saúde terem acesso a médico dentista. Objetivo: “haver equidade para os portugueses em todo o território”.