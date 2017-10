Democratas-cristãos vencem eleições na Áustria

Sem qualquer surpresa, os conservadores democratas-cristãos do OVP, liderados por Sebastian Kurz, ganharam as eleições presidenciais de hoje, tendo atingido um resultado de 30,2%. Em segundo lugar surge a extrema-direita, com o Partido da Liberdade da Áustria (FPO) a conseguir 26,8%, enquanto que os social-democratas do SPO ficaram nos 26,3%.

A única surpresa, pequena, é que o SPO conseguiu ficar bem mais perto da extrema-direita que aquilo que estava previsto. E se a surpresa não é muita, pode bem vir a torna-se muito relevante: se o OVP e o SPO quiserem repetir a coligação que governou a Áustria nos últimos 11 anos, quanto mais os social-democratas estiverem perto da extrema-direita, mais legitimidade terão para regressar ao poder – ou mais propriamente não chegar a sair dele.

Sebastian Kurz viu assim a sua estratégia sair vencedora: foi ele quem provocou as eleições antecipadas – dado ter sido eleito para o cargo de presidente do partido em maio passado, em substituição de Reinhold Mitterlehner – na expectativa de conseguir ultrapassar o seu parceiro de coligação. E de aproveitar um momento em que todas as sondagens devam vantagem ao seu partido – ou a si próprio, para repetir a opinião de vários analistas – depois de um período em que o FPO parecia ser capaz de regressar ao poder, de onde foi desalojado em 2003.