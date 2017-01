Democratas americanos em Lisboa celebram Obama

Dezenas de norte-americanos reuniram-se hoje no Largo do Carmo, em Lisboa, numa vigília pela democracia e num tributo a Obama. No dia que Donald Trump tomou posse como Presidente dos EUA, o ambiente era de apreensão, segundo a Lusa.

Os agradecimentos a Obama surgiram em forma de cartazes. “Obrigada, vamos sentir a tua falta” e “Vigília americana pela democracia” ajudavam ao cenário da reunião convocada pelos “Democratas no estrangeiro”.

“Estou aqui para dizer: obrigado Obama. Foi um presidente maravilhoso, mas os média republicanos dizem que não, é um erro. Obama não se vende muito bem, mas fez muito. Quando veio [para a presidência] havia uma crise económica maior que em 1930, ele fez os Estados Unidos sair da crise, introduziu o ‘Obamacare’, 22 milhões de americanos que não tinham seguros de saúde”, disse à Lusa Patrick Siegler-Lathorp, empresário a viver em Portugal há oito anos e um dos organizadores da iniciativa.