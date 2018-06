Deloitte Digital integra as agências Wingman e Seara

“Temos de ser muito mais rápidos do que éramos, conseguir transformarmo-nos a nós próprios e agregar competências”. É desta forma que Bruno Costa Cabral, partner da Deloitte e líder da Deloitte Digital, descreve os principais desafios da nova área de negócio da consultora, num mundo digital e onde os clientes procuram cada vez mais ofertas multidisciplinares.

A Deloitte Digital combina as competências globalmente reconhecidas da Deloitte nos processos de transformação do negócio e implementação tecnológica com as de uma agência digital de classe mundial. Assim, no dia 4 de junho, a Deloitte anunciou a integração da Wingman e da Seara, líderes nacionais em experiência digital, criatividade, design e tecnologia. A combinação de competências resulta numa consultora digital integrada, com uma capacidade única em projetos de transformação de negócios. “Começámos por ser concorrentes, a seguir parceiros e, a partir de determinada altura, fazia sentido juntar esforços e termos uma oferta mais complementar”, acrescenta Bruno Costa Cabral ao Jornal Económico.

