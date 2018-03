Deloitte City Mobility Index: Lisboa já tem boas notas no ranking da mobilidade

Mobilidade, do latim mobilitate. Substantivo feminino. Qualidade ou estado daquilo que é móvel ou que obedece às leis do movimento. Esta é a definição no dicionário universal da Texto Editora de um dos mais importantes termos para o presente e para o futuro da vida em sociedade, especialmente no que respeita aos centros urbanos. Por isso, a consultora internacional Deloitte criou o City Mobility Index, que avalia os principais aspetos da mobilidade e a resposta aos desafios do futuro da mobilidade nas principais cidades mundiais, entre as quais Lisboa.

O estudo compreende 15 categorias, em que são abordados aspetos de três áreas temáticas – “desempenho e resiliência”, “visão e liderança”, e “serviço e inclusão”. O objectivo final é “avaliar se as redes de transportes permitem que os cidadãos se movimentem de forma eficiente, inclusiva, sustentável e integrada, e quão visionários e eficazes são os organismos governamentais na disponibilização da mobilidade com maior qualidade”. Nesta primeira edição, são avaliadas 18 cidades, “selecionadas de forma a representar várias dimensões por população e área, geografia e níveis de desenvolvimento económico”.