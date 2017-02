Milhares de pessoas estão a apagar as contas da Uber

A tendência da hashtag na rede social, Twitter, chegou à Uber mas não pelos melhores motivos. Após as novas políticas imigratórias da administração do presidente norte-americano, a Aliança de Taxistas de Nova Iorque associou-se aos milhares em protesto no aeroporto John F. Kennedy. A Uber anunciou então ter desativado o mecanismo de preços com base na procura e a decisão foi vista como um boicote ao protesto.

A Uber ainda veio dizer que não pretendia lucrar com o sucedido, mas a explicação que surgiu na conta da empresa não impediu a campanha que rebentou contra a mesma nas redes sociais. A hashtag #deleteuber rapidamente se espalhou na rede numa reacção de repúdio pela decisão da empresa de serviços de transporte online.

A atitude da Uber levou milhares de utilizadores a apagarem as suas contas. Logo depois, a Uber foi acusada de não as excluir, após solicitação. A empresa viu-se, assim, obrigada a criar rapidamente um processo automatizado: qualquer pessoa que tenha solicitado a exclusão da conta, recebe um email com um link exclusivo.