Delegação do Secretariado do Fórum Macau faz visita oficial a Cabo Verde na próxima semana

Segundo informações avançadas pela Embaixada da China em Cabo Verde, a delegação que será chefiada pelo secretário-geral Adjunto, Ding Tiane é composta por 15 elementos, sendo seis funcionários do Fórum Macau, quatro dirigentes do Departamento do Comércio da Província Qingdao da China e cinco representes das Empresas Chinesas.

“O objectivo dessa visita é avaliar e analisar a cooperação existente nos vários domínios a nível do Fórum Macau”, avança a mesma fonte.

Durante o seminário do 15º aniversário do Estabelecimento do Fórum de Macau, que decorreu a 04 de Junho deste ano, em Pequim, China sob o lema “Retrospectiva e Evolução Futura”, a vice-ministra do Comércio da China, Gao Yan realçou a importância do evento que, ao seu ver, tem contribuído para a promoção da cooperação entre a China e os Países de Língua Portuguesa (PLP) nos diversos domínios.