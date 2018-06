Défice português fica em 0,9% do PIB no primeiro trimestre do ano

O saldo das administrações públicas foi negativo em 434,3 milhões de euros no primeiro trimestre do ano, o que correspondeu a um défice de 0,9% do PIB, segundo dados publicados esta sexta-feira pelo INE. O valor compara com o défice de 10,6% em igual período do ano anterior, que foi praticamente na totalidade influenciado pela recapitalização da Caixa Geral de Depósitos.

Entre as despesas nas contas públicas, houve um corte de 1,5% nas despesas com pessoal, “influenciada pela alteração do regime de pagamento do subsídio de Natal, que deixou de ser em duodécimos”, segundo explica o relatório do INE.

Os encargos com juros caíram 7,2% graças a uma redução dos juros associados aos empréstimos obtidos no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira.

“A operação de recapitalização da CGD, no primeiro trimestre de 2017, justifica a quase totalidade da variação negativa da despesa de capital. Ainda assim, é de referir o aumento de 18,0% na despesa de investimento”, sublinha o INE.

Já no que diz respeito às receita, houve um aumento na receita corrente (3,2%), justificado pelas subidas dos valores recebidos com impostos sobre a produção e a importação (7,2%), com contribuições sociais (3,3%) e com impostos sobre o rendimento e património (2,6%), que compensaram a diminuição de 16,7% na outra receita corrente. As receitas de capital subiram 10,9%.

Para já, o défice português fica acima da meta do Governo. No Orçamento do Estado para 2018, o Executivo tinha inscrito uma projeção de défice orçamental de 1% do PIB no conjunto deste ano, que depois subiu para 1,1% devido às medidas de resposta, prevenção e combate aos incêndios.

No entanto, no Programa de Estabilidade 2018-2022, o Governo reviu em baixa a meta do défice para 0,7% do PIB, levando a várias críticas dos parceiros parlamentares. As principais instituições (Fundo Monetário Internacional, OCDE e Conselho das Finanças Públicas) concordam com a previsão do Governo, enquanto a Comissão Europeia prevê um saldo orçamental negativo de 0,9% do PIB.

Famílias têm menos capacidade de financiamento

A capacidade de financiamento da economia situou-se em 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB) nos doze meses que terminaram em março de de 2018, em linha com o trimestre anterior. “O setor institucional das famílias apresentou uma ligeira diminuição da respetiva capacidade de financiamento, que passou de 1,4% para 1,3% do PIB no ano acabado no primeiro trimestre de 2018”, explica o INE.

“A poupança corrente deste setor diminuiu em consequência de um aumento do rendimento disponível inferior ao aumento da despesa de consumo final”, acrescentou.

A necessidade de financiamento público diminuiu 2,3 pontos percentuais, representando 0,7% do PIB. “Esta variação foi resultado de um aumento de 0,7% na receita total e de uma diminuição de 4,3% na despesa total”, explica o INE.

Do lado das das despesas, houve uma queda de 45,7% na despesa de capital (resultado do impacto da operação de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos no ano anterior).

A despesa corrente registou uma variação nula já que o aumento dos subsídios e da outra despesa corrente, em 3,4% e 4,5%, respetivamente foram compensados pelas diminuições dos encargos com juros (em 1,8%), do consumo intermédio (em 0,2%) e das despesas com pessoal (em 0,3%). O peso das prestações sociais manteve em 44,4% do total da despesa corrente.

Já do lado das receitas, houve um aumento de 0,7% no ano terminado no primeiro trimestre devido ao aumento da receita corrente. Para isso contribuíram aumentos dos impostos sobre a produção e importação (1,7%), impostos sobre o rendimento e património (0,5%) e contribuições sociais (0,7%). Por outro lado, as vendas e a outra receita corrente apresentaram diminuições de 0,3% e 4,1%, respetivamente.

[Notícia atualizada às 12h15]