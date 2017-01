Défice diminuiu 497 milhões no ano passado

Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério das Finanças, o desempenho resultou do aumento de 2,7% da receita, superior ao crescimento de 1,9% da despesa. Face ao projetado no Orçamento do Estado para 2016, o défice ficou 1,238 milhões de euros abaixo do previsto.

O Governo justifica o resultado de 2016 com a “significativa melhoria da situação económica ao longo do ano e o rigor colocado na execução orçamental”, que permitiu uma “melhoria generalizada dos indicadores orçamentais”.

Os dados revelados hoje calculados numa lógica de contabilidade pública (ótica de caixa, de recebimentos e pagamentos). Falta ainda que o INE estime o défice em contabilidade nacional – a metodologia que conta para Bruxelas, em percentagem do PIB.