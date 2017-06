Défice da balança comercial aumenta 509 milhões de euros em abril

As exportações e as importações de bens aumentaram 0,4% e 10,8%, respetivamente, em abril deste ano, face ao mesmo mês de 2016. A diferença resultou num défice da balança comercial de bens de 1 239 milhões de euros em abril de 2017, o que representa um aumento de 509 milhões de euros face ao mês homólogo do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

Na comparação em cadeia, as exportações subiram 23,8% e as importações 14,8% em relação a março. No trimestre terminado em abril de 2017, as exportações e as importações de bens aumentaram respetivamente 11,1% e 11,8% face ao período homólogo.

O aumento das importações deve-se, segundo o INE, “ao acentuado crescimento registado no comércio extra-UE, que atingiu +45,6% (+12,2% em março de 2017), que reflete em grande medida o impacto do aumento das importações de combustíveis e lubrificantes, em especial devido à evolução dos preços”. O decréscimo nas exportações deve-se sobretudo ao comportamento registado no comércio intra-UE.