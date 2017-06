Defesa comum: o pilar que faltava

Por uma razão que a muitos surge como estranha, os proclamados pilares da construção europeia são quase unicamente do foro da economia, ou, quando muito, da socio-economia. Ficava a faltar qualquer coisa – e uma dessas coisas é claramente a defesa comum. Que, por razões externas à própria União Europeia, caiu agora no centro do debate político. O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, está este fim-de-semana a gerir o dossier, nomeadamente através daquilo que o seu gabinete apelida de “forte apelo a uma maior cooperação da União Europeia em termos de defesa”.

Apesar disso, Juncker não foi o primeiro. Ou terá sido, mas para a história do que vier a ser a estratégia de defesa comum ficará nos seus anais que foi a chanceler alemã Angela Merkel a dar o tiro de partida – e deu-o como reação à última cimeira da NATO, que aconteceu em Bruxelas há umas semanas – e onde ficou claro que o lado europeu da organização deixou de ter confiança nos Estados Unidos da América como garantia de eficácia. Ou, quando muito, que deixou de haver uma recíproca quebra de confiança.

Foi, por isso, este detonador exterior que convenceu as altas instâncias da União Europeia de que estava na hora de se fazer qualquer coisa – numa matéria onde o histórico dos 27 (o Reino Unido está de saída) é quase nulo. Isto para não serem relevas as ‘faltas de comparência’ nos Balcãs nos anos 90 do século passado ou na Ucrânia há dois anos.