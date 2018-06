Decreto anti-imigração: Supremo norte-americano dá razão a Donald Trump

O Supremo Tribunal dos Estados confirmou a proibição de cidadãos de determinados países islâmicos para o interior do país, dado assim razão à decisão do presidente Donald Trump e oferecendo-lhe uma vitória legal e política perante a enorme controvérsia que se gerou na altura e que acabou mesmo por marcar o estilo da sua presidência.

A votação desta terça-feira no Supremo esteve longe de ser unânime (5 votos contra 4), o que de algum modo alinha com todo o alvoroço que a decisão determinou. O tribunal rejeitou as alegações de que Trump excedeu a sua autoridade enquanto presidente e violou a Constituição ao visar o grupo restrito dos muçulmanos.

A decisão encerra uma saga legal que data do início da presidência de Trump e ajudou a definir o seu estilo de liderança. A decisão reforça o amplo controlo do presidente sobre as fronteiras do país.