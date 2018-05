DECO lança petição pelo “fim dos seguros de saúde discriminatórios”

A DECO acaba de lançar uma ação pelo fim dos seguros de saúde, consubstanciada numa petição ao Parlamento Europeu, com o objetivo de alterar o atual quadro que considera discriminatório e prejudicial para os cidadãos, comprovando que é possível fazer seguros sem estas cláusulas – através de um acordo com uma seguradora mutualista, até aqui só disponível para os seus subscritores, mas que agora disponibilizamos a todos os consumidores.

Através da ação www.curaparaseguros.pt a DECO vem agora exigir que o Parlamento Europeu defina novas condições para os seguros de saúde, banindo várias condições discriminatórias.

segurosA associação sublinha, em comunicado, não ter dúvidas de que os seguros de saúde não devem excluir cidadãos que tenham doenças preexistentes, não devem ter limites de idade, nem duração anual, acrescentando que as condições atuais “são um entrave ao acesso, e para quem os contratou, frequentemente, acabam por impedir que os seguros funcionem nos momentos em que são necessários. As exclusões com base na idade são um exemplo forte desta realidade”.