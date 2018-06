Deco: Apenas um quarto dos portugueses aceita partilhar “cafés” com animais

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) constatou que apenas um quarto dos portugueses “aceita de bom grado” a entrada de animais de companhia em restaurantes e que apenas um quinto concordaria com o alargamento da lei que admite animais em restaurantes a outros espaços de lazer. E entre os donos de cães e gatos, só 22% considera a possibilidade de levar o seu amigo de quatro patas a um estabelecimento que lhe permita a entrada, de acordo com um inquérito da Deco realizado em abril e agora divulgado.

A lei que admite a entrada de animais em restaurantes entra em vigor este mês. Nenhum restaurante é obrigado a aceitar a presença dos animais, mas, se o fizer, terá de indicá-lo com um dístico visível à entrada. O número máximo de animais é determinado pelo proprietário do restaurante e também deve estar afixado num local destacado, para garantir o normal funcionamento do estabelecimento.

A lei diz ainda que é o dono do restaurante a definir as áreas em que os animais poderão estar, seja por todo o restaurante ou apenas numa zona delimitada. Certo é que os animais nunca poderão circular livremente num restaurante: deverão estar presos por uma trela curta ou em transportadoras apropriadas, e estão proibidos de se aproximar de zonas de serviço com alimentos expostos para venda.