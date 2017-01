Deco alerta: Eletrodomésticos não são baratos nos outlets

A Deco Proteste alerta que as lojas que comercializam eletrodomésticos novos com pequenos defeitos estéticos (como uma mossa, um risco ou, simplesmente, sem embalagem) ou em fim de stock — os chamados outlets — anunciam descontos “irresistíveis”. Mas na altura de pagar as poupanças não são tão generosas. Tudo porque, os preços de referência dos aparelhos sem defeito afixados acabam por ser mais elevados, em alguns outlets, face aos praticados noutros espaços comerciais.

“De acordo com um estudo que conduzimos no final de outubro passado em seis destas lojas, abrangendo 142 produtos, os descontos prometidos, entre os 12% e os 65%, nem sempre correspondiam, na realidade, a poupanças tão generosas”, alerta a Deco Proteste, realçando que “em alguns casos, não significavam sequer que o cliente ficasse com mais alguns euros no bolso”.

Segundo o estudo, a Deco Proteste encontrou exemplos em que o consumidor pagava mais por um aparelho, optando por comprá-lo numa destas lojas e não num espaço comercial convencional, sem imperfeições. Dos 142 produtos com defeito estético analisados, 55 estavam mesmo a ser comercializados pelos outlets sem qualquer mais-valia para o cliente.