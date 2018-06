Decisão histórica em Wall Street: General Electric excluída do Dow Jones

A energética General Electric perdeu o lugar no índice industrial Dow Jones, numa decisão histórica em Wall Street e que se segue a uma crise na empresa que dura já há anos. A exclusão foi anunciada na noite passada, sendo que o lugar da GE será ocupado pela farmacêutica Walgreens Boots Alliance a partir de 26 de junho.

A GE foi um membro inaugural do Dow Jones, em 1896, e estava permanentemente no índice desde 1907. No entanto, o percurso tem sido de queda. Há duas décadas, a empresa era uma das mais valiosas do mercado norte-americano. No entanto, o valor da empresa caiu 80% desde 2000 e a GE tem sido obrigada a cortar custos e vender segmentos de negócio. O CEO John Flannery anunciou, no mês passado, que não deverá pagar dividendos em 2019.

A elétrica era atualmente a sexta cotada mais pequena de um total de 30 no Dow Jones, em termos de capitalização de mercado, e detinha o preço por ação mais baixo. Sendo o Dow Jones um índice cujo peso das cotadas é ponderado pelo seu valor de mercado, a General Electric tinha-se tornado o componente menos influente.