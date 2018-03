“Decepção” e “equívoco”. Passaportes britânicos pós-Brexit passam a ser feitos por franceses

O Ministério do Interior inglês concedeu à empresa francesa Gemalto a produção dos novos passaportes britânicos a partir de julho de 2019, batendo assim a concorrência da De la Rue, que detinha até então a impressão dos mesmos.

Ao todo, são 460 milhões de euros ao longo dos próximos 10 anos. A De la Rue mostrou-se “decepcionada com o resultado” e está a ponderar apresentar um recurso.

A vitória dos franceses provocou desde logo a queda de 6% na cotização da De la Rue, e causou uma forte frustração entre os membros parlamentares eurocéticos.

Um deles é o conservador Bill Cash que considera esta decisão “incongruente e um equívoco no ponto de vista simbólico”. Este contrato com os franceses da Gemalto, veio dar ainda mais relevo sobre as divergências que se vivem no Partido Conservador de Theresa May, sobre o Brexit.