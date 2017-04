De viagens a dentistas: Eis a lista das despesas suspeitas ordenadas por José Sócrates

O ex-primeiro-ministro José Sócrates terá ordenado o pagamento de quantias exorbitantes a Carlos Santos Silva. Trata-se de valores como 114 mil euros em livros, seis mil euros em dentistas e outros milhares em passeios com Fernanda Câncio.

De acordo com as 105 páginas de resumo do mais recente interrogatório ao antigo político, a que a revista “Sábado” teve acesso, houve registo “pelo menos, 127 levantamentos por caixa, os quais perfazem o montante total de €993.220, todos eles ocorridos na sequência de solicitação do arguido José Sócrates e/ou realizados no interesse deste”, que se juntam às 50 entregas em cash.

Só no célebre apartamento de Paris, adquirido pelo amigo de José Sócrates, o Ministério Público reportou gastos na ordem dos 2,8 milhões de euros para compra, mais 480 mil euros em remodelações e outros 92 mil euros em mobiliário e faturas do condomínio. O dinheiro terá sido facultado por Carlos Santos Silva e ordenado pelo ex-chefe de Governo.