De ‘startups’ a ‘scaleups’: o grande desafio do nosso ecossistema

De acordo com o ranking Tech Tour Growth 2017, três startups nacionais de base tecnológica têm fortes probabilidades de se tornarem unicórnios em breve. Trata-se da Feedzai, da Talkdesk e da Uniplaces que, à semelhança da também portuguesa Farfetch, podem atingir uma valorização de mil milhões de dólares. A passagem a unicórnios decorre da rápida evolução do negócio destas empresas, bem como do potencial de crescimento que ainda apresentam.

Esta notícia vem ao encontro da ideia de que o ecossistema empreendedor português necessita de evoluir para uma nova fase, depois do boom de startups inovadoras. Na última década, muitos jovens aplicaram o seu conhecimento especializado em ideias de negócios, dando origem a empresas tecnologicamente sofisticadas, com produtos diferenciados e potencial de competitividade no exterior. Este processo resultou, por um lado, do aumento do nível de qualificações dos jovens e da sua maior predisposição para a iniciativa e, por outro, de uma melhoria substancial das estruturas e instrumentos de apoio ao empreendedorismo.

Agora é preciso que, tal como as startups referidas, muitos outros projetos de empreendedorismo ganhem escala, competitividade internacional e sustentabilidade económico-financeira. Ou seja, que desenvolvam os seus processos de scaleup (escalabilidade), de forma a criarem mais valor para si próprias e para o país.