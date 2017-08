De Sintra a Oeiras: Juiz fez 25 quilómetros para fiscalizar processo eleitoral

O juiz Nuno Tomás Cardoso, magistrado em Sintra, foi quem se predispôs a trabalhar na fiscalização relativa ao processo eleitoral em Oeiras, o concelho que tem como atual autarca, e recandidato, Paulo Vistas, o seu padrinho de casamento, noticia o Público. Existindo a possibilidade de remeter o caso para outro município, como Sintra, Mafra, Amadora, Cascais e Oeiras, o juiz escolheu, com o argumento da proximidade à sua residência, tomar conta do processo que recusou a candidatura de Isaltino Morais.

Para tratar os processos autárquicos, uma situação que representa trabalho adicional para os juízes, realiza-se uma reunião para discussão do tema e os juízes vão escolhendo os sítios para onde querem ser destacados. Apesar de também se ter apresentado para fiscalizar as eleições em Cascais, e ter estado responsável pelos turnos eleitorais em Mafra e na Amadora, o foco do juiz foi Oeiras. Nuno Tomás Cardoso ainda não prestou declarações acerca do tema.

De acordo com o Público, o Conselho Superior de Magistratura não teve conhecimento de que Paulo Vistas tinha uma relação próxima com o juiz, já que, sabendo-o, poderia ter pedido a outro juiz que tratasse do trabalho e, nesse sentido, abriu um inquérito ao caso.