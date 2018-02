De Sever do Vouga para os EUA: Graphenest-Advanced Nanotechnology participa em programa de aceleração

A Graphenest-Advanced Nanotechnology, startup sedeada no VougaPark-Centro de Inovação que desenvolve tecnologias inovadoras baseadas no grafeno, é a única estrangeira presente no programa de aceleração da TechStars, o qual conta com a parceria da US Air Force.

O programa de aceleração da TechStars que decorre em Boston (EUA), até o dia 23 de abril, é bastante restrito, e selecionou a Graphenest entre milhares de candidaturas.

Com a participação desde sempre condicionada à possibilidade das forças aéreas americanas fazerem uso das aplicações desenvolvidas pela equipa, a Graphenest tem estado em contacto com oficiais militares do Departamento de Defesa, investidores, empresários, ex-participantes da Techstars e outros interessados em grafeno, como investigadores do MIT, desde janeiro.