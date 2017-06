De costas voltadas, Emirados Árabes Unidos proibem “expressões de simpatia” com o Qatar

Os Emirados Árabes Unidos querem censurar todas as manifestações de apreço pelo Qatar, depois de esta segunda-feira terem anunciado um corte de relações diplomáticas com o país e se ter assistido a um avolumar de críticas à medida em todo o país. Para punir os infratores, a Procuradoria-geral do país prevê penas de prisão que podem chegar aos 15 anos, às quais pode acrescer o pagamento de multas pesadas.

“Uma ação estrita e firme será tomada contra qualquer pessoa que demonstre simpatia ou qualquer tipo de sentimento em relação ao Qatar, assim como contra qualquer pessoa que se opuser à posição dos Emirados Árabes Unidos, seja por meios de comunicação social ou por outro tipo de forma escrita, visual ou verbal”, anunciou o procurador-geral dos Emirados Árabes Unidos, Hamad Saif al-Shamsi.

A imprensa local dá conta de que, além de se sujeitar a uma pena de prisão, quem ousar não cumprir o determinado pode ter de pagar uma coima de pelo menos 500.000 dirhams (cerca de 120.000 euros).