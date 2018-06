DBRS mantém ratings do BCP, mas melhora perspetiva

A DBRS Ratings Limited (DBRS) confirmou os ratings do Banco Comercial Português, incluindo o rating de emissor de long praz em BB (high), e o de emissor de curto prazo em R-3, o BBB / R-2 (high).

O rating do BCP em BB (low) reflete a melhoria do perfil de risco e rentabilidade do BCP em Portugal nos últimos doze meses, diz a agência canadiana.

A agência mantém ainda o rating das Obrigações Críticas (COR – Critical Obligations Ratings ) e das Notas Subordinadas – Dated Subordinated Notes – em BB (low).

A tendência de todas as classificações foi alterada de Estável para Positiva. A Avaliação Intrínseca (IA) para o Banco é de BB (alta), enquanto a Avaliação de Suporte permanece em SA3.

Os ratings também refletem a forte quota de mercado do BCP em Portugal e nos mercados internacionais, Polónia e Moçambique. Também leva em conta a boa posição de financiamento e liquidez do Banco e sua adequada capitalização. As classificações continuam, no entanto, continuam a ter em conta o elevado nível de crédito malparado do Grupo (NPLs) que é maior do que a maioria dos bancos europeus, bem como as suas modestas almofadas de capital em cima dos requisitos regulamentares mínimos.

A tendência positiva reflete as expectativas da DBRS. Esta expetativa é ajudada pelas boas condições económicas em Portugal, e pela forte posição do BCP em Portugal. Mas também reflete a melhor gestão de risco (o BCP irá reduzir ainda mais o crédito improdutivo e melhorar o custo do risco) o que resultará numa maior capacidade de gerar capital organicamente através de lucros retidos.

Os ratings podem subir, diz a DBRS, se o banco continua a reduzir a carteira de NPLs de forma significativa e se melhorar a rentabilidade em Portugal, através do crescimento da receita core e do menor custo de risco.

Já a pressão de rating negativa se surgir é devido a uma significativa deterioração na qualidade dos ativos e do rácio de capital.

A DBRS alerta que a perspetiva pode voltar a ser Estável se o banco se revelar incapaz de cumprir as metas de redução de NPLs que anunciou.