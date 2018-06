DBRS atribui perspetiva positiva à dívida subordinada do Novo Banco

A DBRS Ratings Limited atribuiu um novo rating à dívida subordinada do Novo Banco, classificando o risco desta dívida em CCC (high). Isto quer dizer que melhora mas ainda considera a qualidade dos títulos altamente especulativos, com risco de default.

A tendência é positiva, em linha com a tendência do rating do banco enquanto emissor de Longo Prazo. Isto é, o rating de dívida subordinada caminha no sentido de alinhar com a Avaliação Intrínseca em “B” do Banco e com o Rating de Emissor de Longo Prazo também em “B”, com tendência Positiva.

O rating de dívida subordinada do Novo Banco é dois degraus abaixo do rating do Intrinsic Assessment (IA) – avaliação intrínseca – do Banco, que em maio deste ano foi objeto de upgrade para B, o que é ligeiramente melhor, mas continua a ser de qualidade altamente especulativa, com um nível razoavelmente alto de incerteza. Ou seja, lixo.