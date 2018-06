Data center da Altice na Covilhã ganha prémio internacional

O data center da Altice, na Covilhã, ganhou hoje o galardão internacional Excellence in Data Centres Architecture and Design Award, no âmbito dos prémios Data Centre and Cloud Leadership Awards, lê-se em comunicado da empresa.

Este prémio projeta na esfera internacional as capacidades de “arquitetura, inovação sustentabilidade e design” do centro de dados da Altice. João Sousa, membro da comissão exectiva da Altice Portugal referiu que “este prémio simboliza mais um fortíssimo voto de confiança e o reconhecimento do profissionalismo, da maturidade, da inovação tecnológica, do rigor, da segurança e da excelência” da empresa.

De forma a “suportar o crescimento dos clientes”, a empresa investiu este ano 4 milhões de euros no centro de dados da Covilhã. É o maior centro de processamento de dados do país e um dos dez maiores do mundo, e conta com tecnologia e infraestruturas de última geração.