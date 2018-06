Daniel Ramos sai do Marítimo e assina pelo Chaves

O Desportivo de Chaves já confirmou a contratação de Daniel Ramos para o comando técnico do clube depois do treinador ter rescindido com o Marítimo. Este é o regresso do treinador a um clube que treinou em 2005.

Durante o dia de hoje o Chaves de uma forma misteriosa foi deixando pistas na sua página de Facebook sobre quem seria o seu treinador para a próxima temporada. Cedo se começou a perceber que Daniel Ramos seria a escolha do clube da primeira liga.

Mas agora em termos oficiais essa dúvida e mistério já estão defeitos. Daniel Ramos vai mesmo ser treinador do Desportivo de Chaves na próxima temporada.