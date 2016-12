Damasco recupera totalmente Alepo

O exército sírio anunciou a sua maior vitória desde o início da guerra há seis anos. A cidade de Alepo foi totalmente recuperado das forças rebeldes.

Damasco agradeceu às forças e aos aliados e anunciaram “o regresso da segurança a Alepo”, segundo informações da Aljazeera.

Esta vitória do regime de Bashar al-Assad representa um reforço de poder depois da sangrenta batalha a que se assistiu. Espera-se uma reviravolta no conflito sírio, com claras repercussões políticas.