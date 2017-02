Daesh faz “ameaças diretas” de ataques terroristas nas praias espanholas

Um relatório do Governo espanhol alerta para o risco elevado de ataques terroristas às praias do país, depois de se ter registado um aumento significativo das “ameaças diretas” do autoproclamado Estado Islâmico e uma intensificação do recrutamento para as fileiras do islamismo radical.

Depois do ataque a uma praia na Tunísia, em 2015, e em Nice, em 2016, as autoridades espanholas temem que algo de semelhante possa acontecer este verão em Espanha. Nos últimos meses, através das redes sociais, o autoproclamado Estado Islâmico “tem vindo a publicar em espanhol, o que significa que há um risco acrescido da sua influência sobre os jovens radicalizados a residir no nosso país”, pode ler-se no relatório.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, o grupo terrorista recrutou tradutores de espanhol para fazerem a legendagem dos seus vídeos e fazerem chegar as mensagens extremistas a um maior número de pessoas possível no país vizinho. O jornal destaca como principais alvos as praias de Costa Brava e Costa del Sol, embora as autoridades indiquem que o alerta se mantém a nível geral por todo o país.