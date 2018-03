Da venda do Facebook ao silêncio total: os conselhos dos analistas tecnológicos a Zuckerberg

Marc Zuckerberg demorou cinco dias para falar sobre o uso inapropriado, da empresa de análise de dados Cambridge Analytica, em 50 milhões de utilizadores do Facebook, para a campanha de Donald Trump, à presidência dos EUA.

No entanto, as explicações não convenceram os analistas tecnológicos, que de pronto expressaram a sua opinião, oferecendo várias alternativas ao fundador do Facebook. A mais extrema, vem da parte de Brian Wieser, analista da Pivotal Research, que recomenda a Zuckerberg a venda da rede social. “Se foi uma falha operativa, podemos pensar que isso pode acontecer em qualquer carreira”, afirma.

Já Daniel Ives, responsável pelas investigações tecnológicas da GBH Insights, espera que estas declarações sirvam para acalmar os utilizadores, mas acredita que “irá demorar muito tempo para que o Facebook recupere a confiança dos mesmos”.