Da geopolítica do desespero à geopolítica do medo

A cada novo bloco noticioso confirmamos os nossos mais profundos temores. O mundo está a cada dia mais perigoso e à beira de um conflito em grande escala.

A guerra civil síria que já vai no sétimo ano consecutivo e relembra-nos a tristemente célebre Guerra Civil espanhola, onde os grandes blocos fizeram um ensaio geral daquela que viria posteriormente a mergulhar toda a Europa num conflito que ainda hoje mantém abertas feridas geopolíticas.

Aos anúncios de novos impulsos na força bélica norte-americana, russa e norte-coreana, juntam-se as posições políticas de alguns líderes quer em relação à imigração, quer no que se refere à limitação de mandatos, o que tristemente pressagia o aparecimento de ditadores perpétuos em locais considerados nevrálgicos no palco da política internacional.