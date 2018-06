Da ficção cientifica para a realidade: como será o mundo daqui a 100 anos?

O Forúm Económico Mundial (FEM) publicou um artigo sobre as tecnologias actuais que mais impacto terão na nossa civilização daqui a cem anos.

O cérebro humano ligado aos nossos dispositivos

A completa integração dos nossos cérebros com as máquinas deixou de o mundo da ficção científica para passar a fazer parte da realidade. Alguns protótipos já desenvolvidos no âmbito da pesquisa de brain-computer interfaces permitiram que pessoas com membros amputados conseguissem voltar a sentir o toque. Almerina Mascarello recebeu a primeira mão biónica de sempre, permitindo-lhe de voltar a sentir-se “completa” depois de quase vinte e cinco anos.

Medicina High-Tech

A oncologia será uma das áreas da medicina que mais vai beneficiar do avanço da tecnologia, em especial na fase da prevenção e de diagnóstico do cancro. Mas a medicina reprodutiva também tem conhecidos avanços significativos. Em 2017, investigadores já trabalharam naquele que poderá vir a ser o primeiro útero artificial e mulher deu à luz depois de um transplante do útero.

A Inteligência Artificial vai alterar a forma como trabalhamos

A Inteligência Artificial (IA) vai acelerar o processo de automatização de alguns empregos, especialmente nas áreas de recolha de dados ou em linhas de montagem. De acordo com o FEM, a IA vai necessariamente colocar trabalhadores fora do mercado de trabalho. Como medida para contrabalançar os efeitos do desemprego, alguns países já testaram a implementação de um rendimento básico universal. Desde 2017, a Finlândia retribuiu aos desempregados €560 num estudo-piloto.

Em alguns casos, a IAsoc. Esta tecnologia já foi emparelhada com esqueletos passíveis de serem vestidos, dando aos operários uma força sobre-humana, e pode ser uma solução perfeita para diminuir acidentes de trabalho.

Carros autónomos em cidades inteligentes

Os nossos automóveis serão, quase de certeza, mais inteligentes e ecológicos. Um estudo da Morgan Stanley prevê que em 2026 os carros serão completamente autónomos. Já a Tesla, de Elon Musk, tem trabalhado no sentido de implementar nos seus carros eléctricos a chamada autonomia de nível 5 já em 2019, fazendo com que os carros nos conduzam sozinhos.

Á semelhança dos carros, também as cidades do futuro serão mais inteligentes. A China tem estudado a hipótese de construir uma auto-estrada alimentada por energia solar, capaz de carregar as baterias dos carros eléctricos à medida que nela circulem.

Vamos explorar além do sistema solar

David Matthews, astrofísico e professor da universidade da british columbia prevê que daqui a cem anos a vida extraterrestre será um mero facto. Mas a capacidade de adaptação do ser humano à ideia de que não estamos sozinhos será mais difícil de prever, revela o professor.