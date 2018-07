Da empresária Diane Hendricks a Oprah Winfrey e Kylie Jenner. Eis as mais ricas dos Estados Unidos

São septuagenárias, sexagenárias ou têm menos de 25 de idade, mas nas suas contas bancárias não existem motivos para criar rugas. A revista norte-americana “Forbes” divulgou esta quinta-feira a sua lista anual “America’s Richest Self-Made Women”, na qual se encontram as 60 mulheres mais afortunadas, por mérito próprio, dos Estados Unidos da América (EUA).

No ranking de 2018, as seis dezenas de mulheres registaram no total um património líquido recorde 71 mil milhões de dólares (cerca de 61 mil milhões de euros), o que corresponde a um aumento de 15% em relação aos 61,5 mil milhões de dólares (aproximadamente 53 mil milhões de euros) do ano passado. A riqueza mínima necessária para entrar na lista deste ano foi de 320 milhões de dólares (cerca de 274 milhões de euros), mais do que os 260 milhões de dólares (perto de 223 milhões de euros) que eram precisos em 2017.

“As mulheres empreendedoras de maior sucesso no país estão cada vez a aproveitar mais a tecnologia, incluindo as redes sociais, para ajudá-las a lançar e a desenvolver negócios”, afirmou Luisa Kroll, editora-assistente da “Forbes”. A responsável da revista salientou ainda, num comunicado, que esse é um dos motivos pelos quais viram “uma notável afluência de magnatas do Instagram, como Kylie Jenner, na tabela das mulheres mais ricas da América”.

Uma das principais curiosidades oriundas da lista deste ano é a de que 27 destas 60 mulheres residem na Califórnia, mais do dobro do número de qualquer outro estado norte-americano. Além disso, 14 nasceram fora dos EUA.

Nome Empresa Fortuna ( * em milhões de dólares ) Diane Hendricks ABC Supply 4,9 Marian Ilitch Little Caesars 4,3 Judy Faulkner Epic Systems 3,5 Meg Whitman Hewlett Packard Enterprise 3,3 Johnelle Hunt J.B. Hunt Transport Enterprise 3,2 Oprah Winfrey OWN Cable Network 3,1 Judy Love Love’s Travel Stops & Country Stores 3 Doris Fisher Gap 2,8 Elaine Wynn Wynn Resorts 2,6 Lynda Resnick The Wonderful Company 2,4

Fonte: “Forbes”