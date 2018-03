Da cadeia de abastecimento para a rede de abastecimento

Tendências de mercado apontam para a importância crescente do comércio eletrónico, a “uberização” de várias atividades logísticas, a emergência da economia circular e maiores exigências de transparência por parte dos consumidores.

Do lado da tecnologia, assiste-se à adoção crescente de várias inovações nos equipamentos (veículos autónomos, robots, “co-bots” e drones) e nas soluções digitais (sensores, big data analytics, “blockchain”). Estas tecnologias permitem enormes ganhos de eficiência e eficácia na circulação física dos materiais, bem como a geração de informação acionável e partilhável entre os participantes da cadeia de abastecimento.

No seu conjunto, estas tendências levam à evolução do modelo de “cadeia” de abastecimento – no qual os materiais e informação circulam de forma linear e sequencial entre o fornecedor de matérias-primas, fabricante, distribuidor e consumidor – para um modelo de “rede” de abastecimento, no qual os materiais e informação circulam em vários sentidos, com visibilidade e comunicação entre os vários tipos de participantes, e no qual modelos de colaboração são facilitados.